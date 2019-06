Tramonto in bici nella valle della Caffarella

Rientra nel ricco palinsesto di eventi dell'Estate delle Meraviglie, organizzata dalla Regione Lazio per tutto il periodo estivo, anche il Tramonto in bici lungo la via Appia Antica e nella Valle della Caffarella, in programma per il prossimo 22 giugno.

Un suggestivo percorso guidato al tramonto, in bicicletta lungo la Via Appia Antica e nella Valle della Caffarella. Un itinerario archeologico per scoprire sia la strada romana che mostra intatti i segni di un passato illustre e affascinante sia la Valle della Caffarella. Il tutto “illuminato” con i colori del tramonto.

Durante il percorso, sull'antico tracciato si visiteranno (dall'esterno) le vestigia quali: Circo e Villa di Massenzio, Tomba di Cecilia Metella, i sepolcri più caratteristici fino ad arrivare alla grande e fastosa residenza dei Quintili. Le bici fornite saranno allestite con le luci per la sera, ai partecipanti che verranno con le bici proprie è richiesto un equipaggiamento minimo per garantire la visibilità dei mezzi durante il percorso.

Appuntamento in via Appia Antica, 56 (il giardino accanto al Centro Servizi Appia Antica) alle 17,30.

