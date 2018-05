Un percorso guidato alla scoperta del Museo​ ​-​ con apertura pomeridiana esclusiva - ​custodito all’interno dell’imponente Porta San Sebastiano, antica Porta Appia, con una spettacolare vista conclusiva sulla città dalle antiche torrette.

Appuntamento: Via di Porta San Sebastiano, 18

Orario: ore 17.30

Durata visita: 1h e 30min

Quota di partecipazione:

- € 15,00 + spese

- € 12 euro + spese per chi è in possesso della Carta Amici del Parco

- Partecipazione gratuita per ragazzi fino a 14 anni

Mezzi pubblici per raggiungere il sito: Bus 118 (Fermata Porta S. Sebastiano)

Parcheggio: disponibile nei pressi di via Latina

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tramonto-al-museo-delle-mura-42346880660