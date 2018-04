Tramonto al Museo delle Mura

Un percorso guidato alla scoperta del Museo​ ​-​ con apertura pomeridiana esclusiva - ​custodito all’interno dell’imponente Porta San Sebastiano, antica Porta Appia, con una spettacolare vista conclusiva sulla città dalle antiche torrette.



*** APERTURA STRAORDINARIA AL TRAMONTO !!! ****



Appuntamento: Via di Porta San Sebastiano, 18

Orario: ore 17.00

Durata visita: 1h e 30min

Quota di partecipazione:

- € 15,00 + spese

- € 12 euro + spese per chi è in possesso della Carta Amici del Parco

- Partecipazione gratuita per ragazzi fino a 14 anni

Mezzi pubblici per raggiungere il sito: Bus 118 (Fermata Porta S. Sebastiano)

Parcheggio: disponibile nei pressi di via Latina



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: parcoappiaantica.eventbrite.it



I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività sarà possibile utilizzare i ticket per le attività successive del Programma Primavera-Estate 2018 in prevendita su EventBrite; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it

Non è, invece, possibile variare il giorno dell’attività acquistata dopo la prenotazione.