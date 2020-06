Tramonto sugli Acquedotti di Roma Antica

Passeggiata guidata a piedi



Nel quartiere Tuscolano di Roma si trovano le maestose rovine di quelli che all’epoca romana erano i grandi acquedotti dell’antichità. Grazie a loro la città era quotidianamente rifornita d’acqua pubblica e privata. Decine di terme, migliaia di fontane e case private, anfiteatri, dove avvenivano le celebri battaglie navali, erano miracolosamente alimentati da questi straordinari archi alla cui sommità scorreva acqua pura e potabile che arrivava da molto lontano. Passeggiare al tramonto attraverso le rovine dell’Acquedotto Felice e Claudio renderà la visita molto suggestiva e i colori caldi della campagna romana faranno apprezzare ancor di più questa zona della Campagna Romana.



Appuntamento: h. 17,45

Inizio visita: h. 18,00

Durata visita: 2h

Punto di partenza: P.zza Aruleno Celio Sabino - piazzale della Parrocchia di San Policarpo

Arrivo: dentro il Parco Acquedotti sotto arcate Acquedotto Claudio

Durata: 2 ore

Distanza: 1,5 km a / 3,0 km a/r

Lingua: italiano

MAX: 12 persone



Quota di partecipazione:

- € 10,00 + spese di prevendita

- € 8,00 per i possessori della Carta Amici del Parco

- Gratis per i ragazzi fino a 14 anni



COME RAGGIUNGERCI:

Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: M Giulio Agricola/Subaugusta

Mezzi pubblici disponibili a fine visita: M Giulio Agricola/Subaugusta

Parcheggio: Si, lungo V. Lemonia (strisce bianche)

Accessibilità: sterrato pianeggiante



