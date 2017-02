Trainspotting 2: il party ufficiale a Roma

Il 16 febbraio Ex Dogana ricomincia a correre. Ex Dogana, VEGA e Ultra Cinema presentano il party inaugurale in occasione dell'uscita in sala di T2 Trainspotting, il sequel del film di Danny Boyle che ha segnato una generazione. Un evento organizzato con il supporto di Warner Bros. Italy e Sony Pictures.

Per l'occasione, la consolle sarà impreziosita dalla presenza di un elemento portante della soundtrack che caratterizzò il primo film,

MAIN STAGE

Darren Emerson from Underworld.

Ad accompagnarlo: Mokai & Discount from Any Given Monday - AGM e Daniele Ginger from Borghetta Stile.

COCKTAIL BAR

Subbacultcha Alternative Club con DJ 51 e Dj Tony De Lestat.

Non bastasse, proiezione speciale di Trainspotting, uno speciale allestimento a tema, contenuti extra, ospiti speciali.

Ingresso in lista: 10€. Per l'ingresso in lista scrivere a info@exdogana.com.



Ex Dogana

Via dello Scalo San Lorenzo, 10