Traindeville in concerto per European Heritage Days

Sabato 22 settembre nell'ambito delle manifestazioni per le Giornate Europee del Patrimonio 2018 (European Heritage Days) concerto dei Traindeville nel Parco Archeologico dell'Appia Antica, presso l'Antiquarium Lucrezia Romana.



L’Antiquarium è nato per esporre i materiali trovati negli scavi nel territorio di Osteria del Curato - Lucrezia Romana, compreso tra le antiche via Latina e via Castrimeniensis, interessato da una recente urbanizzazione. Gli scavi hanno portato alla scoperta di siti preistorici, eneolitici, dell’età del Bronzo, di necropoli di età medio repubblicana e imperiale e di lussuose ville. La ricca collezione di statue, terrecotte, vasi, oggetti di uso comune, gioielli, monete e iscrizioni offre una panoramica sugli usi e i costumi delle varie culture presenti nel territorio, ripercorrendo le tappe fondamentali che hanno portato

a cambiamenti significativi del paesaggio antico.

Un luogo magico, pieno di storia e di bellezza, scenario ideale per un concerto ricco di atmosfere provenienti da vari paesi del mondo. Un messaggio di cosmopolitismo e di apertura verso tutte le culture.





Inizio concerto dalle 20:30

Info: pa-appia@beniculturali.it

+39 0648020244 (lun. - ven. 9.00-17.00)







