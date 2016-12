Traindeville in concerto a Pomezia (RM)

In un contesto sempre più orientato alla chiusura delle frontiere fisiche e culturali, la musica è uno dei pochi linguaggi universali che riescono a superare visioni individualistiche gettando ponti, trasmettendo emozioni e aiutando il processo di conoscenza e integrazione. Da qui la volontà di presentare un progetto che vedrà protagonisti Traindeville e Trio Vermelho, due band che hanno fatto dell'incontro interculturale e della ricerca la propria bandiera. TRAINDEVILLE Un treno metropolitano che tocca le stazioni più colorate della musica etnica, dall'indie folk ai Balcani, da Roma al Flamenco passando per il klezmer, sulle ali del ritmo e della giocosità. I Traindeville hanno viaggiato per le strade dell'Italia, della Germania, della Polonia e dell'India, raccogliendo dovunque gioia e partecipazione e organizzando laboratori musicali con i bambini degli orfanotrofi e delle scuole indiane. Recentissimo il minitour a New York, la partecipazione ad iniziative particolarissime come il Festival lucano "From India to Every Sky", dedicato alla cultura Rom, il "Festival delle Storie" in Val di Comino e il "Piccolo Festival delle Dieci Notti" a Roma. www.traindeville.com www.facebook.com/traindeville TRIO VERMELHO Tre giovani musiciste che rivedono i grandi classici della musica brasiliana d'autore con suggestioni jazz, rivisitazioni del fado portoghese e incursioni di celebri brani italiani. Un viaggio che parte da Caetano Veloso e Jobim attraversando le sonorità di Cartola, Pixinguinha e tanti altri per offrire una varia e ampia panoramica della ricchissima cultura non solo brasiliana ma mondiale. Appuntamento il 7 gennaio 2017 a Pomezia (RM) ai Giardini Petrucci dalle ore 16:30 Ingresso libero

Gallery