Traindeville in concerto: Klezmer Night al Big Star

Una serata all'insegna dell'allegria e dell'ironia delle canzoni in yiddish e della musica klezmer per il duo di Ludovica Valori e Paolo Camerini, al quale si unisce per l'occasione il violinista Adriano Dragotta. Un libero volo sulle ali della musica, dalle canzoni di Mordechai Gebirtig, il celebre falegname-compositore di Cracovia, ai sonetti di Crescenzo Del Monte, il Belli del Ghetto di Roma, passando per brani ormai divenuti classici come Ershter Vals, romantico valzer degli anni '20 e Ale Brider, una sorta di “Internazionale” ebraica per il suo carattere di fratellanza e pace, senza dimenticare i felici incontri con la musica di tradizione Rom, anche in vista della ricorrenza della Giornata della Memoria 2019.



La formazione:

Ludovica Valori – Voce, fisarmonica, trombone

Paolo Camerini – Contrabbasso, loop, cori

Adriano Dragotta – Violino



