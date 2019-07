Traindeville in concerto al Caffè delle Esposizioni

Un nuovo imperdibile appuntamento con la musica da viaggio dei Traindeville, il duo di Ludovica Valori e Paolo Camerini: due album all'attivo - "Shadows and Lights" e "Caffè Fortuna" - e innumerevoli viaggi e concerti in Italia, India, USA, Germania, Polonia, Lussemburgo, Belgio, Francia. Il loro repertorio coloratissimo spazia dalle canzoni originali in varie lingue a brani della tradizione Yiddish e klezmer, tango, gipsy, canzone francese e chi più ne ha più ne metta.

Appuntamento giovedì 11 luglio nella splendida cornice del Caffè delle Esposizioni, in pieno centro di Roma, a Via Nazionale 194.

Inizio concerto ore 22



La formazione:

Ludovica Valori - voce, fisarmonica

Paolo Camerini - basso acustico, loop

www.traindeville.com

www.facebook.com/traindeville

(Foto di Arianna Bonelli)