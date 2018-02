Tradizioni romane: a cena con l'abbacchio romano IGP

Serata di forti tradizioni legate alla pastorizia dove potrete scoprire tutta la bontà dell’Abbacchio Romano IGP che secondo il rigido disciplinare di produzione si ciba di solo latte materno e di quello che la campagna laziale offre al pascolo ed è allevato allo stato brado o semibrado.

Non sono previsti alimenti altri, OGM, sostanze chimiche, forzature alimentari o aggiunte ormonali. Il menù della serata, elaborato dallo chef Roberto Campitelli, prevede l’utilizzo di tutte le parti dell’agnello, dalle più pregiate fino alle saporite interiora, al fine di scoprire sapori unici strizzando l’occhio alla cucina povera purtroppo oggi dimenticata.



Menù della serata:



- Felafel di abbacchio ai profumi mediterranei

- Gnocchi di patate artigianali con spalletta e liquirizia

- Tortelloni con coratella, carciofi e pecorini

- Cosciotto cacio e ova con asparagi e pomodori secchi

- Gelato al fior di latte di bufala, sale, olio e minestroni di verdure e frutta



In abbinamento i grandi vini dell’azienda agricola Moncaro



Dove: Osteria Monteverde, Via P. Cartoni 163



Costo: Soci 35 euro – Aspiranti Soci 38 euro



martedì 6 marzo dalle ore 20:00 alle ore 23:00



https://www.facebook.com/events/923431487817001/?active_tab=about



michela@slowfoodroma.it

