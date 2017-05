"Tracce" scritto e diretto da Giorgio Lopez al Teatro Agorà

Giorgio Lopez presenta un thriller surreale. Comicità, luoghi comuni, scandali. Perversioni, tradimenti, domande universali, un non senso riflessivo. In una Londra nebbiosa e spaventata dalla presenza di un assassino che si muove nella notte e miete vittime. Un urlo Irromperà sul palco, per dare inizio ad una ricerca esilarante dell'assassino.