Dal 31 gennaio al 5 febbraio sarà possibile visitare a Roma presso la Galleria Area Contesa Arte di via Margutta 90 la mostra di paesaggi intitolata " Tra Paesaggio e Finzione". L'esposizione avviene nella saletta Dalì e potrà essere visitata tutti i giorni tranne la domenica. A selezionare i paesaggi il curatore Massimo Picchiami dell'associazione Eureka Eventi Arte. I quattro artisti selezionati Aldo Torri, Giorgio Lambertucci, Graziella Crudelini e Rosalba Ferilli fanno tutti parte del movimento dei Paesaggisti Italiani, fondato nel 2015. Prosegue dunque la collaborazione con Area Contesa Arte di Tina e Teresa Zurlo, collaborazione che durerà per l'intero 2019. La mostra è aperta al pubblico fino al 5 febbraio con il seguente orario: da lunedì a sabato: 10,30-13,30 e 14,30-19,30. Il vernissage si terrà venerdì 1 febbraio ore 18. Ingresso libero.

Per info: 339/1943484.