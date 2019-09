Tra festa e teatro, ultimo appuntamento con "L'Estate delle Meraviglie": gli eventi allo Spazio Rossellini

Il 21 e 22 settembre, lo Spazio Rossellini - il nuovo Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio - ospiterà alcuni eventi di “Tra Festa & Teatro”, l’evento di chiusura dell’ “Estate delle Meraviglie” della Regione Lazio che presenta un ricco programma di spettacoli, seminari, laboratori, visite guidate e incontri grazie alla collaborazione con ATCL – Associazione Teatrale tra i Comuni del Lazio, ANEC AGIS Lazio in collaborazione con UTR, Teatro di Roma e Teatro dell’Opera di Roma.

Il programma completo delle iniziative è consultabile al sito www.visitlazio.com

Spazio Rossellini festeggerà il 21 settembre con la Parata Velopromozionale festosa per le vie del quartiere Ostiense, Marconi, Magliana con la Premiata Compagnia Amilcare Polpacci e F.lli che invaderà le strade guidando la sua flotta di strambe bici governate da ancor più strambi personaggi, con la partenza alle ore 16.30 in via della Vasca Navale 58.

Il 22 settembre, nello spazio di Via della Vasca Navale 58, si alterneranno laboratori e spettacoli pensati per i più piccoli, a partire dalle 10.30 con Capitan Riciclo e la città del DomaniDomani, in cui i bambini insieme ai genitori costruiranno un nuovo spazio con materiali di riciclo.

Spettacolo alle 12 con la compagnia La Nuvola Girovaga in Le nuvole sono fatte dei nostri sogni. Le attività riprenderanno nel pomeriggio: appuntamento alle ore 16 con Playground Laboratorio Creativo a cura di BigUp Circo e a seguire Backpack – Slapstick show di e con Eugenio Di Vito e Leonardo Varriale, uno spettacolo in puro stile slapstick, ovvero una comicità fisica fatta di cadute, combattimenti, svenimenti e disastri vari.

La programmazione continuerà nelle prossime settimane con varie iniziative e rassegne: da LAZIOinscena, una vetrina dedicata ai percorsi artistici elaborati dalle realtà che operano nel Lazio coinvolgendo le Residenze presenti nel nostro territorio riconosciute dal MiBAC e le Officine culturali promosse dalla Regione Lazio, alle Domeniche d’Incanto con un fitto programma dedicato ai più piccoli per educarli alla bellezza e per restituirgli un tempo di libertà che gli adulti potranno trascorrere con loro.

Inoltre, la rassegna Visione d’Artista in cui i grandi personaggi dello spettacolo e della cultura si raccontano inaugurata l’8 ottobre alle ore 21 con la leggenda del trasformismo Arturo Brachetti.