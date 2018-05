Town Park Festival: il meglio dell'underground romano a Largo Venue

Borghetta Stile presenta Town Park Festival 2018. Nel cuore di Roma a Largo venue, tre giorni di festa con le migliori realtà della scena underground romana. All'interno si svolgerà lo Stickers Festival

Il programma di Town Park Festival 2018

☮25 MAGGIO

VANBASTEN OSAKA FLU Luca coi Baffi / John Idea Giovane pagina Giovane Panta Gli Scortesi Bart olini Guido Baldi CRLN Moci and more...

Aftershow: Borghetta Stile

☮26 MAGGIO

Sealow Pippo Sowlero GARAGE GANG Zeno Baci Ovunque+guests KNUP TRIO Valentina Polinori and more...

Aftershow: SuperSonica by Radio Sonica

Proiezione Finale di Champions League

☮27 MAGGIO

I Santi Bevitori Auroro Borealo The Pischellis Daniele Folcast Gentile 28/A Thelonious B. Mouri Jan Hour YAMBA and more..

Aftershow: Sasà

Powered by El Chiringuito Libre / El Chiringuito Store

FOOD AREA // MARKET AREA

Grafiche www.danielekong.com