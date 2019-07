Tour dei ponti romani, visita guidata serale

Tour dei ponti romani

Costo: 7 euro tutto incluso

(durata 2h - lunghezza 2,5 km)

Venerdì 12 Luglio 2019 - ore 18.30



La visita guidata si snoderà lungo il Tevere, alla scoperta degli antichi ponti romani giunti fino a noi intatti o nelle ricostruzioni che si sono succedute nel tempo. Partiremo quindi da Ponte Elio, oggi conosciuto come Ponte Sant’Angelo, che permetteva di accedere al Mausoleo di Adriano, oggi Castel Sant’Angelo.



A poca distanza, subito dopo Ponte Vittorio Emanuele II, è possibile vedere ancora oggi, nei periodi in cui il livello del fiume è molto basso, i piloni del Ponte Neroniano, che permetteva di raggiungere il Circo di Caligola e Nerone.



Continuando a seguire la corrente, arriveremo a Ponte Sisto, che sostituì il Ponte di Agrippa, per poi proseguire fino al celebre Ponte Fabricio, unico ponte romano – insieme a Ponte Nomentano e a Ponte Milvio – le cui arcate sono giunte quasi intatte fino a noi.



Camminando sull’antico ponte, attraverseremo l’Isola Tiberina e scenderemo lungo le sue sponde per ammirare, dal livello del Tevere, il Ponte Cestio, la cui sola arcata centrale è antica. Dalla sponda dell’Isola Tiberina ammireremo infine anche il Ponte Emilio nella sua ricostruzione rinascimentale, oggi nota come Ponte Rotto.



Tipologia itinerario: architettura, archeologia;



​Inizio visita: 18.30; La visita comprende un tour di una lunghezza complessiva di 2,5 km;

Termine visita: 20.30.

Appuntamento: ore 18.15 all'ingresso di Castel Sant'Angelo, Lungotevere Castello 50, 00186, Roma;

Costo visita: 7 euro tutto incluso;



Tutte le proposte culturali sono riservate ai Soci dell’Associazione. Per associarsi occorre compilare un modulo di adesione che vi forniremo da consegnare alla prima attività a cui si partecipa. La quota associativa sarà inclusa nell’importo della quota di partecipazione della suddetta attività culturale a cui si prende parte.



​Modalità di prenotazione: inviare una mail a visite@tuscola.it o un sms al 371.1423882 indicando il numero dei partecipanti, i dati anagrafici di ognuno e un recapito telefonico. I posti sono limitati.