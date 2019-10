Tour sul Novecento a Roma dall'Art Déco agli anni Sessanta

L'Associazione Italia Liberty organizza, dal 16 novembre all’8 dicembre, NOVECENTO RENDEZ-VOUS, prima edizione di una grande iniziativa nazionale che celebra il XX Secolo, attraversando gli stili che si sono succeduti e le architetture, mode ed eventi cui hanno dato vita.



Il curatore, Andrea Speziali, ha scelto un percorso ideale che inizia dove il Liberty cede il passo all’Art Déco per proseguire fra Razionalismo, Simbolismo, Eclettismo, Futurismo fino ai ruggenti anni Sessanta e, in parte, anni Novanta e ha fortemente voluto che si trattasse di un evento diffuso, con tanti appuntamenti diversi in varie località: visite guidate in prestigiose residenze, mostre e workshop per consentire a un vasto pubblico di vivere un'esperienza originale a ritroso nel tempo.



Un riflettore particolare verrà acceso su uno stile e un personaggio.

Questa prima edizione vede infatti una notevole concentrazione di attività con passeggiate alla scoperta e riscoperta dell’Art Déco perché proprio nel 2019 ricorre il centenario dalla realizzazione dei primi manufatti Déco.



Vede inoltre al centro la figura e l’opera di Mario Mirko Vucetich, poliedrica figura di architetto e artista del ‘900. Un personaggio che, tra l’altro, ha portato il nome di Marostica nel mondo con la partita a scacchi con personaggi viventi che ideò, curò e realizzò nel 1955.



Roma vede in agenda per tutto il programma di "Novecento Rendez-Vous" numerosi tur sparsi per tutta la città dove conoscere con i propri occhi meravigliosi esempi del XX Secolo fra quelli poco considerati ai più celebri. La guida vi illsutrerà nozioni nuove che spesso all'occhio sfuggono, come i bassorilievi e le opere dell'artista Mirko Vucetich.



Eccone alcuni, gli altri fruibili sul sito e sullabrochure:



ROMA STILE LIBERTY: IL VILLINO XIMENES

16 novembre ore 10.00

DURATA: 2h circa

PUNTO D’INCONTRO: piazza Galeno, 2

DESCRIZIONE TOUR: Visiteremo la residenza-studio di Ettore Ximenes i cui

progettisti furono Ernesto Basile e Leonardo Paterna Baldizzi con la collaborazione

dello stesso artista siciliano che ne disegnò e progettò tutti gli apparati decorativi

interni ed esterni, magnifico esempio di stile liberty.



E.U.R.: ALLA SCOPERTA DEL QUARTIERE EUROPA in due visite - parte I

19 novembre ore 15.00

DURATA: 2h30’ circa

PUNTO D’INCONTRO: Basilica dei Santi Pietro e Paolo, Piazzale Santi Pietro e

Paolo, 8

DESCRIZIONE TOUR: Dalla fine degli anni ’30 del Novecento la più grande

avventura edilizia del regime fascista per la realizzazione del nuovo quartiere

fieristico denominato E42. Durante la visita guidata dall’arch. Claudia Poli Lener,

esperta di architettura razionalista, verranno narrati i principali fatti storici che

riguardano il suo impianto e la costruzione dei principali edifici, tra i quali

visiteremo: la Basilica dei SS Pietro e Paolo (visita dell’interno compatibilmente con

la liturgia), il Palazzo della Civiltà italiana (visita del piano terra esterno), il Palazzo

degli Uffici attuale sede di E.U.R. S.p.a., gli edifici con le Esedre su Via Cristoforo

Colombo.



LA CITTA’ UNIVERSITARIA dell’ATENEO ‘LA SAPIENZA’

25 novembre ore 14.30

DURATA: 2h 30’circa

PUNTO D’INCONTRO: Piazzale Aldo Moro, Piazzale Aldo Moro 5 (presso la

caffetteria)

DESCRIZIONE TOUR: Agli inizi degli anni ’30 inizia una nuova importante stagione

per l’edilizia della capitale, che vedel’assegnazione della progettazione del nuovo

complesso universitario ai più grandi architetti del movimento moderno guidati

Marcello Piacentini. Durante la visita guidata dall’arch. Claudia Poli Lener, esperta

di architettura razionalista, verranno narrati i principali fatti storici che riguardano il

suo impianto e la costruzione dei principali edifici, tra i quali visiteremo: la Cappella

della Divina Sapienza, il Piazzale della Minerva e l’aula magna del Rettorato,

l’Edificio di Fisica e l’Edificio di Matematica.



LA CASINA DELLE CIVETTE

30 novembre ore 10.00

DURATA: 2h circa

PUNTO D’INCONTRO: ingresso Villa Torlonia via Nomentana 70,

DESCRIZIONE TOUR: Dimora dell’eccentrico e misantropo principe Giovanni

Torlonia, la Casina delle Civette è uno capolavoro assoluto del Liberty a Roma, oggi

sede del Museo della vetrata artistica.

MODALITA’ PRENOTAZIONE: si chiede l’invio di una E mail entro e non oltre le ore

19.00 dei 2 giorni precedenti al tour specificando nome, cognome e recapito

telefonico di ogni partecipante, non saranno ritenute valide le prenotazioni

effettuate con altra procedura. A conferma della prenotazione la guida invierà una

E mail con i dettagli del tour.





I principali centri attorno ai quali si sviluppano percorsi di visita ed esperienze sono Torino, Bari, Catania, Firenze e Roma, ma altri ancora i luoghi coinvolti in giro per l’Italia.

Un evento particolarmente innovativo del programma è il tour "Luxury Real Estates": si visitano le ville e palazzi più belli d’Italia. Un'esperienza unica volta all'avventura del mondo immobiliare di lusso. Dagli anni sessanta in avanti con qualche finestra sul primo Novecento. Si visitano dimore progettate da grandi protagonisti.



Il fine dell’iniziativa è anche quello di avvicinare i giovani sensibilizzandoli alla grande bellezza, fuori dallo schermo di uno smartphone attraverso suggestivi percorsi in sella a una bicicletta. Proprio il velocipede è stato oggetto del logo di questa grande manifestazione. Un ampio programma che tra arte e movimento riconduce a un passato intriso di storia.



Il pubblico attraverso numerosi percorsi organizzati in sinergia con associazioni di categoria e istituzioni pubbliche potrà avere accesso a centinaia di residenze pubbliche e private in cui in diverse occasioni saranno i singoli proprietari a dare testimonianza diretta della storia della propria storia di famiglia e della villa trasmettendo un’emozione unica che ha segnato la nostra storia tutta italiana.



La partecipazione agli eventi è proposta a tutto il pubblico.

I soci di Italia Liberty usufruiscono di condizioni particolari.



Maggiori informazioni sul sito, italialiberty.it

Gallery