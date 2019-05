Il Tour del Mulino Bianco a Roma

Mulino Bianco è tornato in Tour nelle piazze d'Italia: dopo Palermo e Catania, Roma è la terza tappa del nostro grande Mulino interattivo!

L'appuntamento con il tour è l'occasione per ascoltare il racconto di tutto il mondo del Mulino Bianco, mostrarti come nascono i nostri prodotti e fornirti suggerimenti per gustarli in ogni momento della tua giornata. Durante la visitaverrà illustrato come è nata la Carta del Mulino: nuovo impegno per una coltivazione sostenibile del grano tenero che nasce con i Buongrano.

E non mancherà una dolce sorpresa alla fine del percorso!

L'appuntamento è al centro commerciale Porta di Roma da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno. E' possibile registrarsi sul sito mulinobianco.it per saltare la coda e provare a vincere una fornitura di prodotti Mulino Bianco!

Scopri di più su:

www.mulinobianco.it/tour-del-mulino-2019