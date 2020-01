Tour Monti Cibo Arte e Artigianato Tipico

Roma è una città ricca di monumenti di ogni periodo che attirano turisti da tutto il mondo ma pochi conoscono veramente la cultura di questa città, le tradizioni e le sue arti e mestieri, alcune di queste nascono forse proprio assieme a questa città centinaia di anni fa.

L'idea è quindi quella di unire il classico tour "tradizionale" alla scoperta dei monumenti più rappresentativi di questa città ma in un ottica diversa, cioè scoprire questi monumenti nei loro quartieri d'appartenenza e con tutte le attività che lo rendono vivo e pulsante.

Si scopriranno diversi quartieri di Roma come quello di Monti ma anche Trastevere e tanti altri, tutti con una unica e diversa dagli altri. Si scopriranno le diverse botteghe che caratterizza il centro di Roma ma anche la loro storia tramite il racconto di artisti e artigiani che portano avanti queste arti e mestieri centenari. Si parlerà di botteghe di Orafi, ceramisti, incisori, pellettieri, sarti, restauratori, studi d'artista ma non mancheranno sicuramente allevatori, contadini e commercianti di prodotti a km 0 che promuovono Roma con il gusto e i sapori della tradizione di una cucina che è un misto di culture e influenze sintetizzate in migliaia di anni, insomma tutti coloro che con la loro arte portano avanti una tradizione antichissima in una città sempre più moderna cercando di coniugare tradizione con gusto moderno.

Romaguidetour.it ha pensato quindi di supportare e promuovere queste arti e mestieri a tutti i turisti che visitano Roma ponendole al centro di una nuova sezione di tour volti alla scoperta delle tradizioni della città eterna.

Il tour di lancio si concentrerà soprattutto sul rione Monti scoprendo uno dei quartieri più antichi di Roma.



I tour saranno organizzati a ridosso delle vacanze natalizie le due settimane centrali nei week end del 18 e 19 Gennaio e sarà strutturato con una visita al quartiere ai monumenti limitrofi più caratteristici la visita in una bottega/studio di un artista o artigiano che racconterà ai turisti il suo lavoro effettuando una piccola dimostrazione della sua attività, il tutto si concluderà con una piccola degustazione/assaggio di prodotti tipici della tradizione romana o rielaborati in chiave moderna in modo da evidenziare come la tradizione non sempre rimane arroccata sulle sue posizioni ma cerca a volte cerca di venire incontro anche ai palati più sofisticati.



Il Laboratorio/bottega che sarà visitato in questa prima uscita, (molti dei quali hanno condizionato l'arte romana nei secoli) sarà il Laboratorio d'incisione, dove potremo scoprire i segreti e le peculiarità dell'Incisione, una tecnica in cavo perché l'inchiostro di stampa penetra nei solchi formatisi per azione del bulino o dell'acido. Si potrà rivivere l’atmosfera delle antiche botteghe del 400 e 500 quando artisti, incisori e allievi si trovavano a sperimentare alle prese con diversi strumenti che caratterizzano questa arte come morsure, brunitoi, berceau, cere, stampe a mano con rulli, tamponi e tanti altri strumenti da lavoro.



Infine per concludere il tour ci sarà una piccola degustazione assaggio di prodotti tipici romani come il pecorino, la porchetta, la pizza bianca con la "mortazza" e tanti altri ancora sia serviti sia seguendo la tradizione romana ma anche rielaborati in chiave moderna per soddisfare più palati con una diversa gamma di gusti e sapori.



I tour sono previsti nei seguenti giorni: Sabato 18 Gennaio ore 10:30/13:00, Domenica 19 ore 15:30/18:00. Presentarsi al punto d'incontro con almeno 10 minuti d'anticipo.

Punto di raccolta e partenza del tour sarà presso la colonna della pace in Piazza Santa Maria Maggiore.



Info e costi

12 euro a persona

20 euro a coppia

6 euro under 18

sconti per gruppi

Prenotazione obbligatoria (il tour partirà con un minimo di 10 partecipanti)

Scopri di più sulla pagina facebook romaguidetour o scrivendoci a tour@romaguidetour.it