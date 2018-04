Le Tour du Monde en 80 jours

Ritorno in 1872, il ricco gentleman di Londra Phileas Fogg scommette 25.000 sterline che farà il giro del mondo in ottanta giorni. Inizia allora per voi, lui e il suo valletto, il devoto Passepartout, una corsa contro il tempo ricca in avventura, raccontata a traverso la recitazione, la video e il suono, che meraviglierà piccoli e grandi.



Alla fine della performance, ci saranno una merenda inclusa nel biglietto e uno scambio in francese tra i bambini e gli attori.



Quando? Sabato 13 Aprile dalle 16h30 alle 17h30

Dove? via Vittoria Colonna, 40 / 3° piano sinistra



TARIFFA Adulti: 12 €

TARIFFA Adulti membri: 10 €

TARIFFA Bambini: 10 €

TARIFFA Bambini membri: 8 €

!! ATTENZIONE !! prenotazioni obbligatorie / posti limitati : http://www.teatrofrancese.com/shop/