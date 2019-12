Touch The Wood: Drone126 al Goa Club

Venerdì 20 dicembre, Touch The Wood chiude suo programma artistico del 2019 al Goa Club con il set di Drone126, producer e punto di riferimento per la Love Gang e la crew trasterverina 126, entrambe sono due tra le realtà più apprezzate in Italia per la musica rap, hip hop e indie grazie anche alla presenza di Franco126. In apertura e a seguire i set di Marco G. & Mr. Kite e Prest.

Drone, nome d'arte di Adrian de Carolis (29 giugno 1992), è un produttore italiano, originario di Roma e membro della crew 126 e della Love Gang.

Inizia a produrre musica elettronica nella prima adolescenza, collaborando con l'amico d'infanzia Ketama126. Finiti gli anni del liceo, Drone si trasferisce a Berlino, dove si diploma in ingegneria del suono e vive con il rapper romano Il Tre. Parallelamente inizia la sua attività di produttore rap, principalmente per i membri della Love Gang.

A inizio 2019 pubblica il suo primo album “Sangue, Cuore e Sentimento” che ottiene ottimi risultati di critica e grazie al quale cui Drone126 si afferma ulteriormente come perno fondamentale per la 126 e per la Love Gang per quanto riguarda la componente musicale.

Con questo album il producer romano esplora l’hip hop nelle sue declinazioni più old school a quelle più moderne, pur dandogli un’impronta molto omogenea.



Ore 23:00

Biglietti: 10-15 euro

INFORMAZIONI: 06 5748277

