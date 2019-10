Touch The Wood con Dr. Cream

Venerdì 18 ottobre Touch The Wood ospita al Goa Club il producer romano Dr. Cream.

Dr. Cream è noto soprattutto per le sue collaborazioni con il rapper Quentin 40 per l’album “40” e per la hit “Thoiry”.

Ruben Manupelli (questo il suo vero nome) è un classe ’89 originario di Ostia, che cresce ascoltando la musica di Celentano, Mina e Tiromancino per poi passare al rock di Linkin Park, dei Blink 182 e alla musica dance.

A 15 anni inizia ad interessarsi al rap e in pochi anni inizia a firmare alcune produzioni per il gruppo RapCore e per l’Honiro Label.

Il successo arriva grazie alla fortunatissima collaborazione con Quentin 40, con cui produce alcuni dei maggiori successi del rap italiano degli ultimi anni, su tutti: “Thoiry”.

Alle frasi tagliate di Quentin, Dr. Cream aggiunge una base vivace, mischiando la trap con la house e sonorità afro.

Il risultato è un successo che spinge deejay come Don Joe a inserirla nei loro set. Il brano arriva alle orecchie di Achille Lauro e Boss Doms che decidono di remixarla insieme a Gemitaiz.

Grazie a questa grande visibilità; Dr. Cream avvia collaborazioni con rapper di livello come Guè Pequeno, Young Rame o Junior Cally e firma tutte le produzioni di “40”, il fortunato album d’esordio di Quentin 40

Nei suoi beat, Dr. Cream dimostra una notevole versatilità e capacità di realizzare basi che possono avere un retrogusto old school o essere assolutamente moderne e frutto di un ascolto a generi diversi fra di loro.