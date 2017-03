Totò e i Re di Roma: serata dal gusto retrò da Centro

Totò e i Re di Roma. Questo il titolo della "serata gastronomica dal gusto retrò" che si terrà da Centro lunedì 3 aprile. Due grandi attori e i loro film in un menù unico.

Queste le proposte degli chef per la serata dedicata a Totò e i Re di Roma. In cucina: chef Biagio Minafra di Centro Bistrot, chef Dario dìDe Gaetano e Antonio Apa de La Fescina nuova Hostaria flegrea.

Menu in degustazione:

Assaggio di benvenuto a sorpresa degli chef



“Miseria e nobiltà” (Totò, Campania)

Baccalà e mallone (verdure spontanee di campo ripassate in aglio,olio e peperoncino)



“Marchese del grillo “ (Alberto Sordi, Lazio)

Gnocco alla romana con cuore di broccolo e arzilla nel suo brodo



“Signori si nasce" (Totò, Campania)

Ravioli ripieni di genovese (ragù bianco tipico napoletano ) con spuma di caciocavallo podolico



"I vitelloni" (Alberto Sordi, Lazio)

Trippa in sfera

Dessert Totò e i Re di Roma (l'unico film che li vede recitare insieme)

Maritozzo con spuma di pastiera napoletana



Per accompagnare, al calice:

bollicine: Trentapioli Asprinio d’Aversa (Salvatore Martusciello )

vino bianco: Falanghina dei campi fregrei sette vulcani (Salvatore Martusciello)

vino rosso: Sirah prodigo Giangirolami

(verranno serviti due calici di vino a persona )