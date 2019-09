Totem, mostra personale di Gaia Adducchio

Vernissage della mostra Totem, personale di Gaia Adducchio, in collaborazione con Luisa Briganti del CSFAdams, curata da Beatrice Luzi. Fiore all’occhiello della contemporanea fotografia d’autore, l’autrice concepisce figure stranianti e iconiche, realizzando su pellicola opere di forte coerenza formale e concettuale in cui la “bella immagine” si tramuta in un enigma senza soluzione.

Saranno visibili le serie fotografiche: "Naked she", "Étoiles" e "Ritratti di famiglia", già esposte al "Prague Photo”, a “Emerging Talents” e in altre rassegne internazionali. Le attende, in ottobre, il “Salon d’Automne” di Parigi. Gaia Adducchio è un astro nascente del panorama fotografico internazionale. realizza in analogico fotografie visionarie, evocative ed enigmatiche.