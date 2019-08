Torri medievali e storie maledette - Tour serale

«Si deve ammirare con straordinario entusiasmo il panorama di tutta la città, in cui sono così numerose le torri da sembrare spighe di grano».

Così nel XII secolo l'erudito inglese Mastro Gregorio ci descriveva uno splendido panorama di Roma.

“Torri medievali e storie maledette” è una visita guidata in costume storico e spettacolo itinerante, ideata da Michela Barone, guida turistica e attrice, e dall’attore, autore e regista Maury Incen.

Calandoci in una suggestiva atmosfera medievale, percorreremo insieme un interessante itinerario alla scoperta delle Torri medievali del rione Monti.

Durante il tour, oltre ad ascoltare le leggende e le curiosità relative alle nobili famiglie che nel Medioevo si contesero il potere di Roma, incontrerete personaggi fuggiti per voi dalle pagine di noti testi letterari: il CONTE UGOLINO dalla Divina Commedia di Dante Alighieri, RICCARDO III da Shakespeare e il MARCHESE DEL GRILLO da Giggi Zanazzo e Raffaello Giovagnoli.

APPUNTAMENTO

Ore 21, 00 davanti allo slargo fra Colonna Traina e scalinata di Via Magnanapoli, di fronte alla Chiesa del Santissimo Nome di Maria al Foro di Traiano



PERCORSO

Torre delle Milizie, Torre del Grillo, Torre dei Conti, Torre dei Borgia e Torre dei Capocci.



DURATA

Due ore circa



COSTI

Singolo: 10 euro

Coppia: 18 euro

Bambini fino a 10 anni: gratis

Ragazzi dagli ai 17 anni: 5 euro.

Gruppi: sconti da concordare



PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE

Cell. 339.8346689 (Michela) - mail quattropassineltempo@tiscali.it