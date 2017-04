Il giorno 22/23 di Aprile torna la mostra del fumetto nuovo e da collezione "TORRESPACCATA COMICS ". Giunta alla sua 5'edizione la rassegna vuole rappresentare un centro di cultura e svago per un quadrante di Roma il VI Municipio che: non dispone di una libreria, sala cinematografica e centri di aggregazione per ragazzi. Accanto a conferenze: la differenza tra il fumetto americano e quello italiano, ci saranno ospiti vari e cantanti di sigle di cartoni animati come Mr Cartoon. La gara cosplay farà da corollario alla festa e doppiatori come Nino Scardina (Bugs Bunny, Denny de Vito) renderanno prezioso l'evento. Mostre espositive offerte dalla scuola internazionale di comics e artisti come Maurizio Di Vincenzo, Valerio Piccioni, Alessandro Chiarolla, Cosimo Ferri, Adriana Farina saranno presenti e disegneranno per tutti. Inoltre saranno rappresentate case editrici come la star shop, aurea editoriale , la magic press, la redazione di Bugs comics; tante altre sorprese renderanno l'evento unico e coinvolgente.