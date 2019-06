In occasione de "La Festa della Musica Roma" che aninerà l'intera Capitale il prossimo 21 giugno, "Torre Maura Fa La Musica!".

Ad esibirsi ci saranno gli artisti della William School Music, in un variopinto concerto musicale dal vivo, ricco di tanti strumenti, eccezionali vocalist e super Band Rock. Il tutto sarà condito con gadget musicali in omaggio e tanta, tanta voglia di stare insieme ascoltando dell'ottima musica.

L'iappuntamento, per chiunque voglia partecipare, è davanti alla William School Music, in via Dei Colombi 106, per festeggiare dalle 17 fino alle 22 la Festa della Musica di Roma 2019.

Qui l'evento Facebook per restare aggiornati