I Torpignattori al Teatro Tor Bella Monaca

Il 29 maggio alle 21 i Torpignattori presentano BENE MA NON BENISSIMO, uno spettacolo divertente nato da un'idea di Andrea Mattei e Lorena Munini, con i costumi realizzati in collaborazione al progetto di Casa Scalabrini 634 e Migranti e Banche Taglia e Cuci in tutte le Lingue del Mondo.



È un giorno come tanti, ma non per Carlo, uomo semplice, lavoratore instancabile stanco della vita, vittima di un incidente stradale che lo porta al cospetto di Tetramir, dispettosa creatura dell’aldilà con il compito di smistare le anime dell’aldiquà. C’è però un problema: Carlo non doveva morire, si è trattato di un errore al quale bisogna rimediare. Far risuscitare i morti è compito dei “piani alti”, perciò Tetramir pensa bene di correre ai ripari rinviando Carlo sulla Terra, ma in un altro corpo. Questa trovata condanna Carlo a vivere incastrato in una serie di fragili e bizzarre esistenze dallo stesso drammatico epilogo: la morte, tornando così più volte faccia a faccia con l’impietoso Tetramir. Tra lazzi, imprevisti, e risate, lo spettatore si chiederà ogni volta in quale personaggio si sia reincarnato il povero Carlo, entrando in contatto con una serie di vizi e difetti del nostro semplice animo mortale e imparando ad apprezzare la varietà della vita.



mercoledì 29 maggio ore 21

soggetto, regia e scene di Andrea Mattei e Lorena Munini

con Martina Arcaro, Alessandro Benedetti, Riccardo Benedetti, Maurizio Bianchi, Gessica Catalucci, Aurora Cippitelli, Alessandro Colitta, Fabrizio Colitta, Cosmina Dragomirescu, Serena Giannetti, Andrea Mattei, Arianna Morganti, Lorena Munini, Davide Nicolli, Mariachiara Oberholtzer, Cristiano Paoletti, Elena Pelliccioni, Jacopo Pitzolu, Aurora Schiara, Lorenzo Silvestri

costumi Lorena Munini e il progetto di Casa Scalabrini 634 e Migranti e Banche Taglia e Cuci in tutte le Lingue del Mondo

Torpignattori



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,00 Euro

invalidità 5,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it