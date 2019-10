Approda sul palcoscenico degli Audaci Toro Sedato di Rodolfo Laganà

Dal 14 novembre al 1 dicembre 2019 – Via Giuseppe De Santis 29 Roma



“il teatro appartiene a coloro che credono nella bellezza di sogni” questa lo slogan che ha aperto la fantastica stagione 2019/2010 del Teatro degli Audaci che ha già visto salire sul palcoscenico artisti di un certo calibro e ne vedrà ancora! Dal 14 novembre, infatti, cavalcherà le scene dello stabile del III Municipio Rodolfo Laganà, con lo spettacolo "Toro sedato".



Laganà, nelle vesti di un indiano “metropolitano”, ma soprattutto molto “capitolino”, ironizza tra racconti, ricordi e immaginazioni sulla complessa disciplina del far finta di non capire.



Dalla raccolta differenziata alle file al supermercato fino ai virtuosismi per evitare di pagare le tasse, non c’e’disciplina più antica ed efficace del fare finta di nulla, di non capire appunto.



Partendo dalla constatazione che l’espressione “fare l’indiano” e’ nata perche’ gli indiani rimanevano indifferenti quando interrogati dai conquistatori Americani, non comprendendone la lingua, lo show esplora le motivazioni dell’affermarsi del fenomeno proprio per il motivo opposto. “E’ proprio quando abbiamo capito bene che facciamo finta de non capì….”



Tra le suggestioni delle scene di Alida Cappellini e Giovanni Licheri, accompagnato dalla splendida voce di Deborah Johnson e dalle musiche originali di Sasa’ Flauto, Rodolfo porta in scena alla sua maniera la filosofia del fare finta di non capire per superare le difficolta’ di tutti i giorni. Quale Italiano, lavativo per vocazione e antica storia, non ha mai fatto almeno una volta l’Indiano?



“Noi a Roma e’ una vita che facciamo finta de nun capi’…. abbiamo cominciato a ffa’ gli indiani ancora prima che li scoprissero, gli indiani!!!”…



Questo il punto fermo delle riflessioni di Rodolfo. Indiani non ci si improvvisa, ci si nasce e poi ci si specializza nel tempo fino ad arrivare a livelli di professionismo capaci di rappresentare una vera e propria filosofia di vita.



“Avevo voglia di tornare allo show - asserisce Rodolfo Laganà - e cosi’ insieme a Roberto Corradi e con la collaborazione di Paola Tiziana Cruciani, abbiamo dato vita a questo personaggio, Toro Sedato, indiano Romano, capostipite dell’arte del fare l’indiano. Uno show in cui si ride davvero parecchio!! Parola di Toro Sedato. AUGH!! (anzi AO’!!) …”



Ma per non dare ulteriori anticipazioni vi invitiamo a prenotare il vostro biglietto in prima fila al Teatro degli Audaci per trascorrere delle ore all’insegna della risata e del buon umore!



Info

Tutte le sere ore 21,00 – domenica ore 18,00 – lunedì, martedì e mercoledì riposo



Orari botteghino:

(per ritirare i biglietti e info): sabato 10-13:00 – 15:00/20:00; e dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 15:00/20:00.

(per prenotazioni e info telefoniche): dal lunedì al sabato 10:00/13:00 – 15:00/20:00 e domenica dalle 15:00/20:00.



Costo dei Biglietti: intero € 16,00 – ridotto € 14,00

(più € 2,00 di prenotazione e prevendita)