Torna nella capitale il dj Little Louie Vega

Come ogni anno anche il 2017 vede protagonista uno dei dj più acclamati nel panorama house mondiale: Little Louie Vega suonerà giovedì 5 gennaio 2017 nel Club Room di di Roma. Sito in piazza Guglielmo Marconi 29, quadrante sud di Roma, quartiere EUR. La manifestazione sonora è aperta al pubblico. Il biglietto di ingresso è di 10€ per le donne e 15€ per gli uomini, ambo comprensivi di un drink. Star della serata dalle 23.30. Info 3404987255