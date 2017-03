Toranj Ensemble festeggia il Nawrūz. Nowruz è una ricorrenza tradizionale che celebra il nuovo anno e che è festeggiata nei paesi Iranici. Nella lingua Persiana, Nowruz significa nuovo giorno. Silmbolo di nuova vita, di un nu ovo inizio e Toranj Ensemble festeggerà anno nuovo con un Concerto di musica Persiana.

Ensemble Toranj è stato fondato da Vahid Haji Hosseini nel Gennaio del 2016, lo scopo di fondare questo gruppo è stato un invito particolare ai musicisti Iraniani che risiedevano a Roma e in qualche modo cercavano di esprimere la loro bravura ed esperienza musicale. Vista la difficoltà di suonare per le donne musiciste in Iran, Toranj insiste a far suonare soprattutto le donne musiciste in questo ensemble. Toranj con il suo repertorio cerca di divulgare la musica tradizionale Persiana ma nello stesso momento esegue anche le composizioni dei grandi maestri. Maggior parte dei strumenti dell'ensemble sono della tradizione persiana ma anche gli strumenti europei come violino, viola e clarinetto hanno un ruolo specifico. La presenza delle donne e le prove settimanali con una certa disciplina costante è il punto forte dell'ensemble Toranj.