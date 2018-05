Tor Sapienza in Festa con il festival “Spring Music Contest”

Il programma della due-giorni ideato dall’Agenzia di Quartiere e sostenuto dalle realtà imprenditoriali locali.

Tor Sapienza in Festa, il progetto ideato dall’Agenzia di Quartiere e sostenuto dalle realtà imprenditoriali locali, ha l’ambizione di far tornare a vivere il territorio, promuoverlo e rivalutarlo, attraverso tante iniziative lungo tutto il corso dell’anno. Tra queste anche quattro feste stagionali realizzate in punti diversi del quartiere: Parco Tor Sapienza, Morandi-Cremona, Stazione FS Tor Sapienza, Prenestina.



“Valorizziamo insieme il nostro quartiere per uscire dal degrado urbano e sociale dando spazio all’espressione, alla cultura, agli hobby e allo sport”, questo l’auspicio e l’invito della presidente dell’Agenzia, Romilda Salvati.



Il primo appuntamento, sabato 5 e domenica 6 maggio 2018, si svolgerà all’interno del Parco di Tor Sapienza, un’area verde attrezzata lungo Via Tor Sapienza.

Il programma di Tor Sapienza in festa.

La kermesse sarà inaugurata sabato 5 alle 16,00 con i volontari dell’associazione Antropos che coinvolgeranno i più

piccoli in giochi e animazione; alle 17.00 arriva il fantastico intrattenimento con i più famosi personaggi della Walt Disney. alle 21,30 l’attesissima prima edizione dello Spring Music Contest, un festival tutto da votare a cui parteciperanno artisti locali e non. Durante la manifestazione sarà possibile visitare anche gli stand informativi allestiti dalle associazioni territoriali, per dibattere, condividere e perché no sognare un nuovo modo di vivere il quartiere.



Domenica 6 si parte la mattina alle ore 9,00 con la passeggiata archeologica-naturalistica alla tenuta della Cervelletta; alle 10,00 Tiro con l’Arco a cura del Faro Italico Roma Est.



Il pomeriggio alle 15,30 debutta “Moda anche in periferia” con la sfilata Brums Baby Fashion e la presentazione della collezione primavera-estate 2018. Alle 16,00 la Militar Race o percorso avventura, una divertentissima competizione ad ostacoli per grandi e piccini, mentre dal palco lo spettacolo Musica e Creatività. Alle 17.00 il fantastico intrattenimento con i più famosi personaggi della Walt Disney.



Insomma un week end da non perdere, condividere, anche per rilanciare le risorse nascoste di uno splendido quartiere troppo spesso maltrattato. Per gli aggiornamenti segui la pagina facebook dell’evento: https://www.facebook.com/torsapienzainfesta/ - mentre per la visita guidata chiamare il 393.9165941.