"Topalia, un piccolo grande MOUSical" al Castello di Santa Severa

Nel corso di Sere d'estate, Caffeina Festival in programma dal 1 luglio al 30 agosto al Castello di Santa severa, arriva anche uno speciale musical per bambini.

L'appuntamento è per giovedì 16 luglio, alle 21 con "Topalia, un piccolo grande MOUSical". Compagnia Errare Persona

Due topoline approdano in un teatro, sapendo che ci sarà un’audizione per partecipare a un grande musical. Quale occasione migliore per

esibirsi e dimostrare di essere all’altezza, come una qualsiasi artista umana, cantando, ballando e dimostrando di conoscere la storia e la geografia?

Il Musical diventerà un vero MOUSicall: tutti i brani avranno come tema il mondo dei topolini, Tra canzoni, balli e gag, si inducono i bambini a una riflessione sul diverso e all’accettazione dell’altro.

Compagnia Errare Persona. Teatro di narrazione, teatro delle ombre/marionette. Età consigliata: 5-13 anni.

Foto dalla pagina Facebook di @compagniaerrarepersona