Tony Hadley incontra i fan e firma le copie del nuovo album

Tony Hadley, ex Spandau Ballet, incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album solista "Talking To The Moon", in uscita venerdì 17 maggio. L'incontro si svolgerà all'interno del nuovo punto vendita RED la Feltrinelli di Valmontone Outlet.

Tony Hadley incontra i fan a Valmontone Outlet

Modalità di accesso all'incontro:

Da venerdì 17 maggio acquista una copia del nuovo cd "Talking To The Moon" da RED la Feltrinelli dValmontone Outlet e riceverai il pass per l'accesso prioritario al firmacopie. Il cd potrà essere acquistato anche nel giorno dell'evento.