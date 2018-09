Tony Formichella in concerto al Charity Cafè

Una carriera che potremmo definire infinita, collaborazioni quante più, forse, non era possibile fare, e dunque quel che si potrebbe definire “una vita per la musica”. Tony Formichella è stato tutto ciò: ha prestato il suo sax tenore alle idee di numerosissimi artisti, ha calcato palcoscenici, diretto big band, presenziato a trasmissioni televisive ed alla fine, quasi fosse una sorta di Oscar alla carriera, i brani inediti da lui scritti e riposti nel fatidico cassetto durante tutte queste peregrinazioni vedono finalmente la luce nel primo album che porta il suo nome.

Discepolo, si dice, di Sonny Rollins, sicuramente di cotanto padrino ha assorbito il suono che passa da punte di estrema tensione a momenti di pacata rilassatezza, anche se l’amore per il blues, oltre che dai titoli di alcuni brani, traspare più che altro dalle linee melodiche morbide, un esempio per tutti è Blue blues, dalle atmosfere vagamente retrò. Accompagnato da una sezione ritmica di valore assoluto, affiancato da una chitarra che ben si integra con le sue digressioni armoniche, il sax di Formichella si avvale, per l’occasione, di ospiti di riguardo, a dimostrazione del fatto che la sua fama nell’ambiente jazzistico è ben meritata.

Certo, il fatto di “esordire” dopo così tanto tempo fa riflettere sulla scelta, dettata forse anche dagli eventi, di dedicarsi al ruolo di session-man, ruolo per certi versi ingrato che si svolge “nell’ombra”, a discapito di una possibile carriera solista che, per quanto si può ascoltare, avrebbe potuto essere più ricca di episodi. Ma, parafrasando una nota canzone, “la vita è adesso”, e ciò che non è stato finora potrebbe essere da ora in avanti...