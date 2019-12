Natale da ballare con Tommy Vee al Room26

E' un Natale da ballare quello del Room 26, lo storico club all'Eur dove l'intrattenimento regna sovrano, che da venerdì 20 fino a mercoledì 25 dicembre 2019, propone una serie di appuntamenti musicali a tema christmas che si concluderanno la notte del 25 dicembre con l'arrivo del dj ospite Tommy Vee.

Un regalo molto speciale sotto l'albero per il pubblico del Room26, per una Christmas Night che promette emozioni, con un djset dalle speciali selezioni natalizie che farà impazzire il pubblico. Un modo divertente per smaltire i primi fasti culinari delle cene e dei pranzi di festa che terranno i romani incollati alle tavole di Natale. Un buon motivo per darsi una mossa e vivere fino in fondo un'altra notte nel segno di sonorità house e commercial music, che strizzano l'occhio all'house d'autore con Tommy Vee accolto dal direttore artistico Gianluca Neon e dai djs di casa.

I christmas party del Room 26 avranno inizio venerdì 20 dicembre dalle ore 23.30 con il consueto Forever Young - Christmas Edition, il party dalle sonorità anni '90, pronto ad esaltare la musica di una decade sempre più in voga e non solo in ambito musicale. Un tempo che detta le mode del momento e traccia il gusto di una generazione che non vuole passare e torna prorompente a ritmo di musica. Così, con caricato spirito natalizio, si espanderà il sound dei djs di casa Double Fab ('90) e Marco Gioia (Hit) in Main Room, mentre in Plus Room tornano più latineggianti che mai Chicco Allotta e Riccardo Soares, con voci di Lele Sarallo e Lory Voice.

Il divertimento per i frequentatori dello storico club proseguirà i suoi festeggiamenti pre-natalizi con il party House Your Christmas, nella serata di Sabato 21 Dicembre dalle ore 23.30, momento in cui saliranno in console della Main Room i djs resident Paolo Pompei e Luis Bertman, a cui faranno da eco gli specialisti Max Marino e Matteo Passerini, pronti a riempire di raggaeton la Plus Room.