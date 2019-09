Tommy Vee special guest a Le Terrazze

Tommy Vee è il super ospite del penultimo appuntamento con l'estate 2019 targato Le Terrazze. Sabato 14 settembre dalle ore 23.30 infatti, sulla magica terrazza dell'EUR, andrà in scena un'altra notte nel segno di sonorità house e commercial music e che strizzano l'occhio all'house d'autore.

"Siamo in dirittura d'arrivo e puntiamo verso una prossima stagione invernale, ma nel frattempo non ci arrendiamo all'idea che l'estate possa continuare ancora un po'. E' stata una stagione di grande successo, il nostro pubblico si è divertito confermando l'interesse per il nostro sano intrattenimento", afferma Gianluca Neon, direttore artistico de Le Terrazze.

Ad accogliere Tommy Vee ci saranno come al solito i djs resident del club: Marco Gioia, Faber Cucchetti, Double Fab, Massimo Marino, Marco Casale, Luigi Tassi, Matteo Passerini, insieme alle inconfondibili voci di Lele Sarallo e Lory Voice, con l'animazione a cura di Vanguard Agency.

Stessa vincente squadra di casa la si ritroverà in console nella serata di apertura del weekend: venerdì 13 settembre infatti, torna Forever Young, il party anni'90 in cui farà capolino anche l'enigmatico KUBIK, il dj mascherato spesso ospite all'Eur nel party frequentatissimo dagli appassionati delle atmosfere anni novanta, che regalerà al pubblico gli ultimi scampoli di una bella stagione che allunga il suo percorso.

Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica all'età di 14 anni, quando gli fu regalato il primo giradischi. All'inizio i suoi pezzi si concentravano in particolare nella musica house e underground. Nel 1998 ha avviato, parallelamente a quella di dj, anche la carriera di produttore, lanciando il suo primo successo, Laguna. L'anno seguente ha fondato, con la collaborazione di altri disc-jockey, il gruppo di produzione "Moltosugo", con il quale ha firmato numerosi pezzi tra i quali spicca Aadizookaanag. Grazie alla popolarità derivata dalla partecipazione alla quarta edizione al reality show di Mediaset, Grande Fratello, dove si classifica al quarto posto con il 68% dei voti, dal 2004 ha avuto modo di diffondere con facilità i suoi lavori. Particolarmente fortunato in quell'anno è stato il remix de La Serenissima, brano dell'orchestra strumentale Rondò Veneziano, la cui versione vocal, che ha preso il nome di Stay, è riuscita a raggiungere l'ottava posizione nella top ten italiana, risultando poi il trentaduesimo singolo più venduto di quell'anno.

Nel 2005 ha pubblicato, per l'etichetta discografica Airplane!, il suo primo album, First! improntato sul genere dance con sfumature techno/house. Tra gli estratti più importanti c'era Anthouse (Don't Be Blind), che nell'estate di quell'anno ha raggiunto la diciannovesima posizione nella classifica italiana dei singoli. Anche l'album ha riscosso un buon successo commerciale, raggiungendo nella classifica italiana la quinta posizione. Al 2006 risale la sua prima esperienza come conduttore televisivo affiancando Federica Fontana alla conduzione di Bar Wars, in onda su Sky Vivo. Il 2 giugno 2007 ha aperto il concerto della popstar Laura Pausini al San Siro di Milano. Tra il 2007 e il 2008 ha condotto il programma Talent1, in onda su Italia 1, insieme a Ciccio Valenti e a Laura Forgia, programma che tra la notte del 31 dicembre 2007 e il 1º gennaio 2008 è andato in onda con una puntata speciale intitolata Talent1 Night, la notte dei talenti per aspettare il capodanno 2008. Nel 2007 ha prodotto alcuni brani per Paola & Chiara. Due anni dopo, nel 2009, ha affiancato Cristina Chiabotto nella conduzione di The Look of the Year. Nel 2010 è entrato a far parte del cast del Saturday Night Live from Milano, in onda su Italia 1. Nel 2012 esce il singolo Press Play in collaborazione con Mr.V e Miss Patty. Nel 2013 si occupa del remix di L'uomo più semplice di Vasco Rossi. Nel 2014 esce il singolo This Time in collaborazione con Mauro Ferrucci e Keller.

LE TERRAZZE – TERRAZZA NOVECENTO / Palazzo dei Congressi – Sesta Edizione

Dal 7 Giugno al 22 Settembre 2019. Aperto VENERDì dalle 21.30 alle 03.00 con Aperitivo - SABATO dalle h.23.30 alle 03.00

Prezzi: 10€ Donna, 15€ Uomo (in Lista) | 15€ Donna, 20€ Uomo (Fuori Lista)

Roma EUR – Piazza J.F. Kennedy, 1 - Infoline +39 333 4289202 – www.leterrazze.net