Tommy Vee al Room 26: ingresso gratuito

Tommy Vee Room 26 sabato 6 maggio 2017 Free entry dalle 23.30 a 0.10 mettendoti in lista chiamando i numeri 3404987255 - 3423571686 - 3334658024 Tommy Vee Room 26 sabato 6 maggio 2017 Per tutti gli amanti del Club, per gli amanti dei grandi spazio e ovviamente per gli amanti della musica House. A Roma c'è il club Room 26: due sale doppio divertimento, Main room pura house con i resident Paolo Pompei e Flavio Rago. Nella Plus Room musica EDM, dance e commerciale sino alle prime ore dell'alba. Room 26 il club tecnologico che tutta Roma aspettava. Mille metri quadrati di musica! Prezzi Room 26: Ingresso FREE in lista GLOBO dalle 23.30 a 0.10: Dopo o non in lista 20€ uomo donna con drink card Privè Room 26: Disponibili privè da 20/25/30€ a persona in base alla posizione scelta. Attualmente il Room 26 dispone di privè in zona consolle, laterale e area garden. Modalità di ingresso al Room 26: Raccomandiamo vivamente di presentarsi con look curato, assolutamente no doppio taglio di capelli con rasature eccessive. Gruppi misti uomo e donna agevoleranno l'ingresso nella location.