Tommaso Paradiso annuncia il nuovo tour: prima tappa Roma

Dopo il super concerto al Circo Massimo e l'addio ai Thegiornalisti, Tommaso Paradiso è pronto per il nuovo tour in giro per i palazzetti d'Italia, con tappa anche nella Capitale.

Tommaso Paradiso in concerto a Roma

"Sulle Nuvole Tour", questo il nome del percorso musicale di dieci date che vedrà protagonista Tommaso Paradiso, da ottobre a dicembre 2020. E la prima tappa di questo nuovo tour da solista sarà proprio Roma.

L'appuntamento è il prossimo 21 ottobre 2020 al Palazzo dello Sport di Roma. Unica data, perché poi Tommaso si sposterà in altre nove città italiane. Di seguito le tappe di "Sulle Nuvole Tour".

"Sulle Nuvole Tour" tutte le date del 2020

21 ottobre - Roma (Palazzo dello Sport)

27 ottobre - Napoli (Palapartenope)

30 ottobre - Bari (Palaflorio)

3 novembre - Reggio Calabria (Palacalafiore)

6 novembre - Catania (Palacatania)

11 novembre - Milano (Mediolanum Forum)

14 novembre - Jesolo (Palainvent)

25 novembre - Firenze (Nelson Mandela Forum)

28 novembre - Bologna (Unipol Arena)

4 dicembre - Torino (Pala Alpitour)



I biglietti saranno in vendita su Ticketone da mercoledì 11 dicembre, ore 11.