Passeggiata guidata dalla Tomba di Cecilia Metella alla Villa di Massenzio

Un itinerario storico-archeologico che inizia con la visita (dall'esterno) dell'imponente Tomba di Cecilia Metella e dell'adicente Castrum Caetani. La passeggiata proseguirà verso il complesso monumentale dell'imperatore Massenzio. L'area si estende tra il secondo e terzo miglio della via Appia Antica ed è costituito da tre edifici principali: il palazzo, il Circo ed il Mausoleo dinastico.



Punto di partenza/arrivo: Via Appia Antica, 161

Orario appuntamento: 11,00

Durata: 1 ora e 30min

Distanza: 800 m.

Ingressi: Circo, Villa di Massezio e Mausoleo di Romolo



COME RAGGIUNGERCI:

Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 118



I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività sarà possibile utilizzare i ticket per le attività successive del Programma 2018 in prevendita su EventBrite; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail:puntoappia@parcoappiaantica.it

Non è, invece, possibile variare il giorno dell’attività acquistata dopo la prenotazione.