L'appuntamento con Tom Armati live al Crash Roma è mercoledì 15 gennaio. L’apertura è dalle ore 18:00, per gustare un aperitivo o una cena accompagnati da ottima musica live. Free entry, prenotazione consigliata per la cena telefonando al numero: 347.9449129. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito internet www.crashroma.it o scrivere una e-mail a info@crashroma.it.



La rassegna Crash [A]Live presenta: Tom Armati live al Crash Roma mercoledì 15 gennaio.



La prima volta che Tom Armati ha toccato una chitarra, è riuscito a rompere subito una corda e con le restanti 5 ha composto la sua prima canzone. Da allora Tom Armati non ha mai smesso di scrivere musica e parole, sempre e in ogni luogo: case, spiagge, fermate dell’autobus, semafori rossi (a volte anche verdi).



Nel maggio del 2015 pubblica il suo primo disco ufficiale “Nei migliori negozi di dischi”: una manciata di canzoni pop che attingono con ironia pungente e disinvolta a paradossi, emblemi e grattacapi della vita quotidiana. Un Ep di canzoni italiane con una musicalità che strizza l’occhio alla tradizione pop britannica, dove una sorniona consapevolezza nei testi si miscela abilmente a melodie che già al primo ascolto si appiccicano addosso.



Il disco riceve apprezzamenti da pubblico e critica; quelle di Tom Armati sono canzoni che parlano di storie di tutti i giorni, caratterizzate da una forte tocco ironico condito con un pizzico di filosofia: fanno sorridere, ma sotto sotto (molto sotto) anche riflettere.



Dal vivo, Tom Armati si accompagna generalmente con la sua band: I Disarmati, proponendo un sound che mischia folk, funk e rock’n roll. Negli ultimi anni ha calcato i palchi dei principali locali di Roma (Monk, Le Mura, Na Cosetta, L’asino che vola, Contestaccio), arrivando anche all'estero con alcune date in Belgio nel dicembre del 2016 (La Piola, Bruxelles, Aquilone, Mimosa3Axes, Liegi).



Nel 2018 è entrato tra i 68 finalisti dell’Edizione 2018 di Sanremo Giovani con il suo ironico e provocatorio brano “Sa Sa Prova”, lanciato ufficialmente nel maggio 2018 con il primo videoclip in italia pubblicato in anteprima sulle instagram stories.



Nel luglio 2019 è semifinalista al Premio Lunezia ad Aulla con il suo brano inedito “Tutto Sbagliato”, che traccia un percorso più intimo a livello di testi, ma comunque che non rinuncia alla vena ironica del primo disco. Nel 2020 è prevista l’uscita di altri brani che andranno a comporre il secondo lavoro di Tom Armati.



CRASH [A]Live è un percorso tra progetti artistici di particolare intensità, che muove i suoi passi al Crash, un salotto informale in stile industriale rivisitato nel cuore del quartiere Trieste a Roma. Crash [A]Live è oltrepassare confini.



Crash [A]Live è il momento in cui l’artista supera il presente e affianca la dimensione comunicativa a quella creativa, imprimendo diverse espressioni di sé nella memoria di chi ascolta. Crash [A]Live è sopravvivere al tempo.



Crash [A]Live è il luogo dove le vibrazioni sonore trascendono le distanze create dai filtri della tecnologia, invitandoci a entrare in contatto con le nostre emozioni più profonde. Crash [A]Live è essere vivi.



Il Crash Vibes & Wines è un locale di Roma che offre Drink, Cibo e Musica dal vivo. Il meglio dell'eccellenza enogastronomica del territorio, tra innovazione e buona tradizione. La tradizione del gusto, quello genuino di un tempo, si rinnova rivoluzionando il concept di degustazione e ospitalità.



I prodotti tipici locali che celebrano ed esaltano la memoria del territorio, riscoprono una nuova anima fatta di innovazione e sperimentazione. Un incontro scontro scandito a ritmo del crash, il piatto della batteria che in musica chiude una fase musicale e ne apre un’altra, definisce rotture e cambiamenti.



Per tutte le informazioni sul Crash e i suoi eventi potete visitare il loro sito web www.crashroma.it o esplorare i loro profili social su Facebook (www.facebook.com/crashlocale) e su Instagram (www.instagram.com/crash_roma).



Crash Roma è in via San Marino 47/b (piazza Istria). Aperto tutti i giorni dalle 18:00 all' 01:00. Aperitivo, cena, dopocena e musica Live. Tel: 347.9449129