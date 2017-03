Domenica 12 marzo 2017 in occasione del " TOHOKU Day in Roma 2017 ", la Scuola Primaria "F. Di Donato" metterà a disposizione i suoi spazi per una serie di eventi legati alla cultura giapponese, incluso un mercatino di prodotti locali. Una parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore delle associazioni sia del Tohoku che del Centro Italia che sostengono i bambini terremotati e sarà destinato in particolare a coprire le spese di istruzione. L'evento di beneficenza è organizzato dal Comitato Amici di Roma per il Tohoku, istituito subito dopo i tragici eventi dell'11 marzo e arrivato oggi al settimo anno di attività. Tra i numerosi eventi organizzati per l'occasione, sarà allestita la mostra fotografica del fotoreporter e giornalista Yusuke Hishida "75° mese 2011". Yusuke Hishida è già noto al pubblico per la rassegna fotografica "63° mese 2011" esposta l'anno scorso in occasione del Tohoku Day in Roma 2016. "75° mese 2011", esposta per la prima volta in Italia, rappresenta il prosieguo del progetto fotografico in continua evoluzione di Hishida che dal 21 marzo 2011, giorno in cui riuscì a raggiungere le zone colpite, testimonia attraverso il mezzo fotografico l'entità della distruzione, nonché il tenace e mirabile processo di ricostruzione in atto.

