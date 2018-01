In occasione del 13° anno di attività di To Lose La Track, il carrozzone dell'etichetta indipendente umbra sarà in giro per due feste specialissime a Milano e Roma.

To Lose La Track party al Monk

Il 26 gennaio al MONK di Roma insieme a 3 campioni della scuderia: Gazebo Penguins, Cosmetic e Lags sarà l'occasione anche per portare in giro anche le nuove uscite discografiche fra cui il vinile-discografia dei compianti Verme (super gruppo emo attivo nei primi anni del 2010): nella stessa sera verrà presentata anche una nuova musicassetta disegnata proprio dedicata ai Verme del progetto This Is Not A Love Song.