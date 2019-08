Tivoli a tavola, serata per risvegliare i sapori della tradizione popolare

Dopo Grappoli d'uva e calici di vino, un secondo appuntamento di gusto e tradizione arriverà a Villa Gregoriana sabato 28 settembre, dalle ore 19, con Tivoli a tavola, una serata per risvegliare e scoprire i sapori della tradizione popolare – come i piatti preparati con la trota fario o la iridea – tra i ruderi della domus romana di Manlio Vopisco.

Al termine della visita guidata al Bene FAI, gli ospiti, seduti insieme a cena in un’unica tavolata, condivideranno il ricordo delle rimpatriate domenicali di un tempo, in un vero e proprio “rammendo” tra le nuove generazioni e l’antica cucina tiburtina. In collaborazione con l’Istituto di Istruzione e Formazione Professionale Rosmini di Tivoli (su prenotazione, posti a tavola limitati).

Tutte le info

Tivoli a tavola, sabato 28 settembre, dalle ore 19 – SU PRENOTAZIONE

Intero € 40; Ridotto (6–14 anni) € 20; Iscritti FAI € 35; Residenti € 37

Per informazioni e prenotazioni: Parco Villa Gregoriana, Largo Sant’Angelo 1, Tivoli (RM)

tel. 0774.332650 - faigregoriana@fondoambiente.it

www.fondoambiente.it