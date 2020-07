Tivoli2020: concerti e spettacoli gratuiti a Villa Adriana

"Tivoli 2020" questo il nome della kermesse che illuminerà Villa Adriana dal 31 luglio al 2 agosto. Tre serate di concerti e spettacoli gratuiti in questa splendida cornica.

Un neo progetto della Fondazione Musica per Roma sostenuto dalla Regione Lazio, in collaborazione con il MiBACT - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este, un organismo “giovane” che riunisce e stimola le eccellenze e le qualità proprie nel territorio della Regione e si configura quale sistema unico di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, con l’obiettivo di favorire la ricerca e la diffusione, al fine di condividere valori e originalità con il resto del mondo. Valorizza inoltre, la cultura contemporanea con programmi e progetti che attraverso le creazioni artistiche più attuali veicolano e amplificano il messaggio universale dei siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità (UNESCO).

L’iniziativa che partirà venerdì 31 luglio, vedrà alternarsi sul palcoscenico d’eccezione allestito nella zona del Pecile della Villa, tre fra gli artisti più significativi del panorama musicale e teatrale italiano.

Sarà Tosca ad inaugurare l’iniziativa venerdì 31 luglio con Direzione Morabeza, un concerto da considerarsi la tappa finale di un viaggio musicale che ha condotto l’artista attraverso i paesi del mondo.

Sabato 1 agosto salirà sul meraviglioso palco della Villa Ascanio Celestini, artista poliedrico, che da sempre lavora con la diversità dei linguaggi: questa volta sceglierà di confrontarsi con le Barzellette, tratte del suo omonimo libro, perché questa forma scherzosa di comunicazione pesca nell’inconscio e attraverso l’ironia è in grado di smontarlo e di ridicolizzarlo. Celestini sarà accompagnato dalle musiche dal vivo di Gianluca Casadei.

Terzo appuntamento per Tivoli 2020 sarà domenica 2 agosto con Sarah Jane Morris & Solis String Quartet, in un progetto di Stefano Valanzuolo, dal titolo Ho ucciso i Beatles, scritto in occasione dell’80esimo anniversario della nascita di John Lennon, del 50esimo dall’uscita dell’ultimo disco dei Beatles e a 40 anni dall’assassinio del frontman del gruppo.

L'ingresso alla manifestazione è gratuito con possibilità di prenotazione online e telefonica.