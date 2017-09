OiSushi la cucina nippobrasiliana a Roma in centro

La cucina nippobrasiliana Nikkei Burajiru Jin, nasce più di un secolo fa, quando i primi immigrati giapponesi arrivarono in Brasile.

Rogerio Matsumoto, Chef di OiSushi è un diretto discendente dei primi pionieri della nave Kasato Maru che nel 1908 con i suoi 781 immigrati giapponesi, attraccò nel porto di San Paolo portando così la cucina giapponese a contatto con quella brasiliana.

Con la fusione delle due culture nacque un mix gastronomico unico con una sua identità ben precisa fatta di accostamenti sapienti dal sapore straordinario.

I primi giapponesi immigrati erano essenzialmente agricoltori dediti a lavorare nelle piantagioni di caffè.

Il punto in comune tra le due cucine era l’utilizzo di riso e fagioli, nonostante fossero di varietà e consistenze differenti da quelle usate nelle rispettive cucine.

La prima tecnica che i giapponesi introdussero fu la conservazione, la fermentazione dei cibi, la tecnica della mise en place.

Nello stesso tempo furono introdotte verdure e coltivazioni inesistenti prima dell’insediamento nipponico in Giappone con il trionfo di frutta e verdura, di tuberi e divertimento alcolico...

Dopo l'approdo della Kasato Maru, nacquero i primi Sushi-bar. Il primo insediamento nipponico in Brasile si chiamò Libertade, che divenne quartiere popolare della capitale.

Oggi i ristoranti di cucina fusion sono sparsi in tutto il mondo. A Roma potete trovarlo in Corso Vittorio Emanuele II al numero 143 da OiSushi.

Da OiSushi ristorante fusion e locale di stampo orientale, immersi in foreste amazzoniche e rigogliose piante vere, la saudade brasiliana e la cultura giapponese si combinano per stupire i vostri sensi in pieno centro, all’interno di un edificio Rinascimentale, Palazzo Massimo Pirro.

OiSushi ristobar di cucina fusion nippo-brasiliana diretto da Francesco Taurino, è un luogo aperto alle contaminazioni culturali e gastronomiche in cui freschezza, igiene e accurata attenzione per la qualità delle materie prime si fondono alla ricerca di colore, fantasia e gusto.

Lo Chef saprà stupirvi con piatti tipici della cultura brasiliana e sushi giapponese, mentre il bartender non smetterà di deliziarvi con cocktails rivisitati e una carta di vini accuratamente selezionata.

Per coloro che preferiscono freschi drinks alcohol free, OiSushi propone un’ampia scelta di frullati analcolici a base di frutta tropicale e bacche di Acai.

Per conoscere al meglio la cucina nippobrasiliana abbiamo intervistato Rogerio Matsumoto Chef di OiSushi a Roma

1.Raccontaci la tua storia. Perchè un ristorante fusion di cucina nippobrasiliana a Roma?

Sono nato a San Paolo, la famiglia di mia madre è di origine giapponese e sono nippobrasiliano di terza generazione. La mia storia personale si incrocia con la storia della Kasato Maru. Di questa cultura a cavallo fra due mondi, ne ho acquisito cultura, tradizione ed esperienza culinaria.

2.Come nasce la cucina nippobrasiliana?

La cucina nippobrasiliana nasce più un centinaio di anni fa dopo l’approdo della Kasato Maru. Si incontrarono così il rigore della cucina giapponese e l’estro della cultura brasiliana. I primi giapponesi immigrati erano dediti alla coltivazione del caffè. Dall’incontro delle due culture il Sushi iniziò ad essere rivisitato con ingredienti esotici creando un mix unico. Nacquero accostamenti fra culture di mondi lontani che non mi stanco mai di riscoprire e riproporre a mia volta.

3.Quali sono i punti di forza di questa cucina?

La libertà, il divertimento, e il poter variare con gusti e sapori particolari che partono dalla tradizione, come l’abbinamento del sushi con la frutta esotica e la sua preparazione in tante combinazioni, ma non soltanto….

Da OiSushi la cucina nippobrasiliana viene rielaborata con ingredienti locali e tipici della cultura italiana e romana come il guanciale, il pecorino, il parmigiano e la burrata… Preparare questi piatti mi diverte e mi appassiona. Mentre cucino creatività, sapienza e passione ereditata diventano ingredienti principali insieme a tutto il resto.

4.Il piatto della cucina nippobrasiliana che rappresenta la fusione più ardita?

Il Pão do oi de Camarão con i gamberoni cotti nel dashi, crema di zucca e burrata, bottarga, coriandolo e sale maldon, e il Roll Oi Atum con tonno, anacardi, brunoise di palmito, pistacchi e arancia, salsa di soia all'arancia.

Piatti unici che non mi stanco mai di preparare.

5. Quali sono i piatti di Oisushi da te più consigliati? Perchè?

Il Fantastico un piatto fatto di salmone, burrata, polvere di wasabi, sale Maldon e il Ceviche, un piatto molto semplice, costituito da pesce crudo marinato con agrumi, lime, cipolla cruda, sale, pepe con piccante coreano e peperoncino fermentato. Da assaggiare perché sono piatti che esaltano la freschezza del pesce grazie ad abbinamenti sapienti con altri ingredienti.

6. Perchè la cucina nippobrasiliana è l’esperienza che non può mancare?

La cucina nippobrasiliana è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita per vivere cultura e sapori di una tradizione unica che non vi deluderà.

Pronti per un’esperienza fusion immersion?