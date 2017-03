Tito, un rettile sauropode tra le isole e scogliere dell'antico oceano Tetide

Le due sponde dello Spazio 2017 Ciclo di conferenze di Geologia, Astronomia , Storia della Scienza e visite di Astronomia culturale a siti archeologici e monumenti in Roma Conferenza del Prof. Tassos Kotsakis (Uniroma3.it, Dipartimento di Scienze) Una scoperta effettuata a Rocca di Cave (adiacenze di Palestrina, Roma), relativa al rinvenimento di un Titanosauro, primo dinosauro sauropode rinvenuto a sud delle Alpi ,attribuito all'età Cenomaniana , circa 95 milioni di anni fa, consente di ampliare le conoscenze sugli habitat e la diffusione di questi dinosauri, che proliferavano in isole limitrofe alle coeve barriere coralline, sparse fra l'Africa settentrionale e l'Europa meridionale. SI rende inoltre possibile una più accurata ricostruzione della paleogeografia della NeoTetide, l'antico oceano dai cui sedimenti si è originata la catena Appenninica. Per i non iscritti all'Associazione è prevista una quota di ingresso di € 5,00, mentre per gli iscritti e studenti di € 3,00. Gratuito per studenti della Sapienza Università di Roma e dell'Università degli Studi Roma TRE. L'iscrizione all'Associazione Hipparcos prevede una tessera annuale: 50 € per il I anno, 30 € per il rinnovo annuale. Contatti: Telefono: Dott.ssa Ludovica Ruggiero (3299864826) Email: info.hipparcos@gmail.com