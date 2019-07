Tiromancino, il concerto al Castello di Santa Severa

Dopo il successo del tour pieno di sold out nei più importanti teatri italiani e il concerto del 1 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, i Tiromancino con la straordinaria sensibilità artistica di Federico Zampaglione, continuano il loro percorso live per tutta l’estate. E il 20 agosto l'amatissima band italiana farà tappa al Castello di Santa Severa, con un concerto live alle 21.30.

La band è pronta a regalare, come sempre, spettacoli imperdibili e emozionanti, tra i più grandi successi del repertorio e sorprese inedite. Ai concerti estivi avremo la possibilità di ascoltare per la prima volta dal vivo il prossimo singolo, Vento del Sud, un brano costruito su calde e ritmate atmosfere tropicali, che segna il ritorno dei Tiromancino in Virgin/Universal Music Italia, con la quale in passato hanno realizzato album molto amati come La Descrizione Di Un Attimo, In Continuo Movimento e Illusioni Parallele.

Federico Zampaglione (voce e chitarra), Antonio Marcucci (chitarra elettrica), Francesco “Ciccio” Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria e percussioni) e Fabio Verdini (pianoforte e tastiere) saranno accompagnati ancora una volta dall’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. Tra le orchestre sinfoniche più importanti a livello europeo, l’ensemble ha collaborato tra gli altri con Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Sam Smith e Luis Bacalov.

«Sarà uno spettacolo speciale, in cui punteremo a valorizzare l’aspetto ritmico delle nostre canzoni, preparatevi, perché ci sarà da ballare!»

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/410083006273293/

Evento a cura di On Air

PREZZI BIGLIETTI:

platea 35€ + 5 € d.p.

tribuna centrale: 25 €+ 3,50 € d.p.

tribune laterali: 20 €+ 3 € d.p.

Biglietti online: https://bit.ly/2ShNEEi