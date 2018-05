Tipicamente Aquilani: prodotti tipici e artigianato

TIPICAMENTE AQUILANI 2018 – è l’evento dove scoprire e acquistare il meglio dei prodotti tipici, dell’artigianato e dell’ospitalità del territorio Aquilano.

Una grande mostra mercato nel cuore di Roma per far conoscere la storia e le tradizioni di un comprensorio ricco bellezze naturalistiche e di piccole aziende che realizzano prodotti di eccellenza.

Occasione di scoperta, divertimento e convivialità è un luogo dove incontrare direttamente i produttori Partner del GAL Gran Sasso Velino (promotore dell’iniziativa) e condividere con tutti visitatori attesi la passione per il buon cibo.

L’appuntamento è per il 19 e 20 Maggio a Roma presso la Città dell’Altra Economia (Testaccio, Largo Dino Frisullo) per un evento dal format innovativo grazie anche alle collaborazioni con “Magnalonga in bicicletta” arrivato alla sua decima edizione e altre Associazioni del territorio che animeranno gli spazi della Città dell’Altra Economia. I genitori potranno godere dell’evento in tutta tranquillità grazie all’area Bambini nella quale i più piccoli potranno divertirsi con delle attività a loro dedicate.

