Tini, la popstar internazionale in concerto a Roma

Tini Stoelles, la popstar internazionale amata dai giovanissimi, fa tappa a Roma con il suo tour europeo "Quiero Volver".

Tini in concerto a Roma

L'artista argentina, dopo il grande successo dei suoi singoli “22” featuring Greeicy, “Sad Song” featuring Alesso, “Oye” con Sebastián Yatra e la smash hit “Fresa.” sarà nella Capitale, all'Auditorium Parco della Musica, il prossimo 23 febbraio 2020.

Tini si è dimostrata una forza inarrestabile in America Latina e in tutto il mondo, emozionando i suoi fans on the road. Questo suo nuovo tour è destinato ad attrarre nuovamente molto pubblico in ogni città.

Per maggiori informazioni: https://www.auditorium.com/evento/tini-21482.html