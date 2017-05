Tini, Cassy e Carola Pisaturo a Ballroom 2017

Nel suo terzo venerdì, BALLROOM 2017 ospita una serata tutta al femminile con tre regine del dancefloor, capaci di spaziare dalla house più sfrenata alla techno più esaltante: la tedesca Tini, l’austro-inglese Cassy, e l’italianissima Carola Pisaturo.

tINI / CASSY / CAROLA PISATURO. tINI è una delle figure chiavi della scena techno e house tedesca, un nome imprescindibile quando si parla di dj. Avendo cominciato a suonare la batteria a soli 7 anni, si può ben dire che tINI abbia il ritmo nel sangue: originaria di Monaco di Baviera, è stata una delle anime del noto party Desolat, per poi diventare resident dell’Ushuaia a Ibiza e del Cocorico in Italia.

Indipendente e dal tocco inconfondibile e molto personale, Cassy cresce invece in un piccolo villaggio austriaco per poi trasferirsi prima a Londra e poi proseguire con una carriera itinerante tra Vienna, Parigi, Amsterdam, Ibiza e Berlino. La sua specialità una techno calda ed elegante che tradisce la sua passione per il jazz e i grandi nomi del soul.

Carola Pisaturo non ha a sua volta bisogno di presentazioni: attiva dalla fine degli anni ’90 e fondatrice dell’etichetta Claque Musique, si è imposta in tutto il mondo con un suono personale e mai ovvio, che rende omaggio alla vecchia scuola techno, di cui custodisce l’anima, contaminandola con “odori e atmosfere” di uno dei luoghi che Carola più ama: il mar Mediterraneo.